TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı

TBMM Dışişleri Komisyonu Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Gazze Şeridi’nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi tahliye beklemekteydi; bunlardan 322’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 214’ü Türk vatandaşı yakını Filistinli-evli olanlar var, kuzen, yeğen gibi yakınlığı olanlar var, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığı personelimiz gibi 55 kurum personelimiz” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze'de dün itibarıyla 700 kişinin tahliye beklediğini ifade ederek "Bunlardan 322’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 214’ü Türk vatandaşı yakını Filistinli-evli olanlar var, kuzen, yeğen gibi yakınlığı olanlar var, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığı personelimiz gibi 55 kurum personelimiz” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Komisyonda konuşan Oktay, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına değinerek, “Filistin sorununun çözümsüzlüğü ve İsrail’in yıllardır sürdürdüğü saldırgan politikaların bedelini maalesef çok sayıda masum kadın ve çocuğun bulunduğu siviller ödemektedir. Sivillerin hayatına mal olan hiçbir eylem kabul edilebilir değildir. Yaşanan soykırıma eşdeğer katliamlar ne yazık ki münferit bir hadise değil. Yıllardır süregelen yeni bir aşamasıdır. Maalesef bazı ülkeler ateşe körükle gidip, İsrail’e daha fazla silah vermeyi ve İsrail’i daha fazla teşvik etmeyi tercih etmektedirler. Sürecin her gün sivillerin hayatını kaybettiği aşamaya gelmesinde asli sorumluluğu bulunan İsrail ve İsrail’in bu tavrına verdikleri koşulsuz destekle sorumluluğa ortak olanları şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Oktay, İsrail’in savaş hukukuna aykırı uygulamalarına dikkat çekerek, “Bu durum karşısında sessiz kalanlar, yaşanan sivil ölümleri karşısında tarih ve insanlık önünde sorumlu olacaklardır, sorumludurlar. Başta batılı ülkeler olmak üzere klasik güç odakları, dünyada kurdukları uluslararası düzenle artık sorunları çözemez hâldeler, hatta belki de hiçbir ana sorunu çözemez durumdalar dersek de abartmış olmayız” şeklinde konuştu.

322 TÜRK GAZZE ŞERİDİ'NDE

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise, Gazze’ye yapılan yardımlara değinerek “Gazze Şeridi’ne yönelik ayni yardımlarımızın ilk sevkiyatı Mısır El Arish Havalimanı’na 13 Ekim günü ulaştı, şimdi de peyderpey devam ediyor. Gemiyle de yardım gönderme hazırlıklarımız sürüyor. Kısaca kalemlerini vermem gerekirse şu ana kadar ulaşanlar arasında 5 bin adet battaniye, 3 bin civarında gıda kolisi, 20 bin tıbbi malzemeden oluşan koli, buna benzer malzemeler Mısır’a ulaştı. Mısır makamlarıyla işbirliği içinde muhafaza ediliyor. Refah Kapısı’ndan imkân verildiği ölçüde Gazze’ye ulaştırılacak" dedi.

Gazze Şeridi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız, "Dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi tahliye beklemekteydi; bunlardan 322’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 214’ü Türk vatandaşı yakını Filistinli -evli olanlar var, kuzen, yeğen gibi yakınlığı olanlar var, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığı personelimiz gibi 55 kurum personelimiz” diye konuştu.