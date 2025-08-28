TBMM eski başkanları komisyonda: "Yönetici kadrosu yurtdışına gönderilmeli"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yedinci toplantı için bir araya geldi. Komisyonun yedinci toplantısına TBMM eski başkanları çağırıldı.

Toplantıya, TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı. Üç eski TBMM başkanının ise sağlık sorunları nedeniyle komisyona katılamadığı bildirildi.

İlk sözü, TBMM’nin 20’nci Dönem Başkanı Hikmet Çetin aldı. Çetin, sürece destek olan Devlet Bahçeli’yi kutlayarak sözlerine başladı. Suça bulaşmamış PKK mensuplarının affedilmesi gerektiğini söyleyen Çetin, “Suça bulaşmış olanları ise affetmek çok zor. Toplum içinde dolaşamazlar” dedi.

“HALKLAR ARASINDA SORUN YOK”

Dağda bulunan ve suça bulaşan PKK’lilerin yurtdışına gönderilmesi gerektiğini kaydeden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana zaman zaman, ‘Kürt devleti kurulacak mı?’ diye sorarlar. Türk ile Kürt, Amerika’nın siyahı ve beyazı gibi değil. Dil ve kültür aynı. Şimdiye kadar, özellikle güney bölgesindeki otellerin sahipleri Kürtlerdir. Terör ayrı, halkın davranışları ayrı. Halklar arasında bir şey yok.”

“ÖCALAN’A MEKTUP GÖNDERİLDİ”

Çetin, silah bırakan PKK’lilerin Abdullah Öcalan’a mektup yazdığını duyduğunu anlattı. Mektubun içeriğini görmediğini ifade eden Çetin, “Umarım şu anda adada olanlar bu konuyu öğrenip kamuoyuna açıklar” diye konuştu. Kürt devletinin kurulup kurulmayacağını soranlara, “Kurulabilir ama Türkiye bunun içinde olmaz” dediğini kaydeden Çetin, herhangi bir eyleme karışmamış PKK’lilerin affedilmesi ancak eyleme katılanların yargılanması gerektiği görüşünü tekrar etti.

“ANAYASA DA DEĞİŞTİRİLEBİLİR”

Çetin’in ardından, 21’inci Meclis Başkanı Ömer İzgi söz hakkını kullandı. Çocukken PKK tarafından kaçırılan ancak eline silah almayanların hukuki durumları ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden İzgi, “TBMM’nin temel görevi tam da bundan ibarettir. Bu özel durumu fırsat sayarcasına başka talepleri olanlara kulak verilmesi, süreci sekteye uğratır. Suç işleyen herkes, mutlaka cezasını çekecektir” görüşünü dile getirdi.

İzgi, sürece yönelik yasa çıkarma yetkisinin TBMM’de olduğunun altını çizerek, “Anayasa değişikliği yapılması gerekiyorsa o da yapılmalıdır. TBMM’nin yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak Anayasa’nın ilk üç maddesi ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen altıncı maddesi değiştirilemez” yorumunu yaptı.