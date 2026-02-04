TBMM Genel Kurulu, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü gündemiyle toplanıyor

TBMM Genel Kurul'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla 5 Şubat'taki birleşiminde sadece bu konuya özgü olmak üzere siyasi parti gruplarına kürsüden 20'şer dakika söz verilmesine, bu sürenin en fazla iki konuşmacı tarafından kullanılabilmesine ve bu birleşimde başka bir konunun görüşülmemesine karar verildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili düzenlemenin yasalaştırılması için görüşmelerine ara verilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne devam etmek üzere toplandı. Kanun teklifinin 21, 22 ve 23. maddesi üzerine muhalefetin verdiği önergeler kabul edilmezken maddeler kabul edildi.

Ardından TBMM Başkanı Tekin Bingöl, birleşime beş dakika ara verdi. Ara sonrasında okutulan Danışma Kurulu'nun önerisiyle, Genel Kurul 5 Şubat'taki birleşiminde 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle sadece bu konuya özgü olmak üzere siyasi parti gruplarına kürsüden 20'şer dakika söz verilmesine, bu sürenin en fazla iki konuşmacı tarafından kullanılabilmesine ve bu birleşimde başka bir konunun görüşülmemesine karar verildi.

TBMM Başkanvekili Bingöl, Genel Kurulu yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.