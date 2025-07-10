TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı. Genel Kurul'un çalışmalarına 16 Temmuz Çarşamba günü devam etmesi kararlaştırıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bugünkü birleşimi açmak üzere Genel Kurul Salonu'na geldi. Bozdağ, Başkanlık Divanı oluşmadığı için çalışmalara 16 Temmuz Çarşamba günü devam edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde düzenlemeler yapacak torba kanun teklifi kabul edilmiş, görüşmeler saat 01.00 sıralarında tamamlanmıştı.