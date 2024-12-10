TBMM Genel Kurulu: Bütçe görüşmelerinde ilk gün tamamlandı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde ilk gün tamamlandı. Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından kanun teklifi maddelerine geçilmesi kabul edidi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde ilk gün tamamlandı.

Genel Kurul'da 20 Aralık tarihine kadar devam edecek bütçe görüşmelerinin ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın soruları yanıtlaması ile sona erdi. Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından kanun teklifi maddelerine geçilmesi kabul edidi.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek-Saadet grubu adına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuşma yaptı.

Sabah saat 11.00’de başlayacak görüşmelerde TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.