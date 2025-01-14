TBMM Genel Kurulu'nda, CHP grubundan 'kırmızı kartlı' tepki

TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da milletvekillerinin 2'şer dakikalık söz aldığı bölümde açıklamalarda bulunan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "Bugün buradan bir baba, bir amca, bir dayı olarak seslenmek istiyorum ve kıymetli öğretmenlerimizin de hoşgörüsüne sığınıyorum efendim. Lütfen çocuklarımıza ev ödevi vermeyelim çünkü çocuklar eve geliyorlar, dört saat beş saat ev ödeviyle uğraşıyorlar ve aileleriyle geçirecekleri hiçbir vakit olmuyor, hiçbir sevgiyi paylaşamıyorlar ve mutlak surette sadece ezbere dayalı bir eğitim alıyorlar. Onun için, ben de bir baba olarak kızım Elvin'le daha çok vakit geçirmek istiyorum, sevgiyi paylaşmak istiyorum bütün babalar gibi. Hatta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Hocamız da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Hele hele sömestr tatili oluyor, sömestrde de ödev vermeyelim; bırakın çocuklarımız biraz eğlensinler, aileleriyle biraz vakit geçirsinler. Şimdiden çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVCILIK GÖREVİNİ EKSİK YAPMAKTADIR'

Genel Kurul'da, grup başkanvekillerinin açıklama yaptığı bölümde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ilişkin, "Dün gece saatlerinde alışageldiğimiz FETÖ operasyonlarına benzer bir şekilde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat gözaltına alındı. Söz konusu olan iddia, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ama bu iddiaların asıl atıldığı kişi Ali İhsan Aktaş denen kişi, suç örgütü kurmak ve bunu yönetmekten suçlanıyor. Beşiktaş Belediyesi'yle birlikte Esenyurt Belediyesi'nden ama aynı zamanda başta TBMM ve Yargıtay olmak üzere birçok kamu kurumundan da ihale aldığı bilinen bir kişi. Eğer bu kişi suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlanıyorsa, bu suçu sadece Beşiktaş Belediyesi'nde ve Esenyurt Belediyesi'nde işlemiş olabileceği varsayımı akıl dışıdır, izan dışıdır. Dolayısıyla, eğer gerçekten ciddi bir soruşturma varsa başta TBMM, Yargıtay ve diğer bütün kurumlar olmak üzere görevini yapmalıdır, kendi ihaleleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi savcılığa ulaştırmalıdır. Savcılık bugüne kadar bu görevi yapmak istememiştir, savcılık görevini eksik yapmaktadır" diye konuştu.

'AİLELERİ PERİŞAN EDECEKLER'

CHP'li belediyelere itibar suikastı yapıldığını söyleyen Emir, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in belediye başkanı sıfatıyla imza yetkisi olmadığını söyledi. AKP iktidarının 2024 yılını, 'Emekli yılı' ilan ettiğini hatırlatan Emir, "2024 yılını, 'Emekli yılı' ilan etmişlerdi, emeklileri perişan ettiler. Şimdi de, 'Aile yılı' ilan ediyorlar, aileleri perişan edecekler. Nereye elinizi atsanız kurutuyorsunuz. Şimdi de ailelere el atıyorlar. Çekin elinizi yeter, elinizi çekmeniz yeterli. Biz emekliyi aç bırakanlara, asgari ücretliyi açlığa mahkum edenlere, bu halkı açlığa ve işsizliğe mahkum edenlere karşı kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz. Herkes için, hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz.14 bin 469 lira emekli maaşını kabul etmeyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. 22 bin 104 lira asgari ücreti, açlık ücretini kabul etmeyenler için kırmızı kart gösteriyoruz. Staj mağdurları için kırmızı kart gösteriyoruz. 'Adil bir vergilendirme olsun' diyenler adına kırmızı kart gösteriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve tüm halkımızla birlikte ayağa kalkarak seçim istiyoruz. Sizin bu ülkenin hiçbir sorununu çözme kapasiteniz, kabiliyetiniz kalmamıştır. Cesaretiniz varsa getirin sandığı, bu millet size kırmızı kartı gösterecek" dedi.