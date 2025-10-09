TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Arpacı: "Tekstil sektöründeki sorunların yüzde 90'ı Nas politikalarıyla başlayan yanlış ekonomi politikalarıdır"

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin 'tekstil sektörünün sorunlarının araştırılması' amacıyla için grup önerisi, AKP- MHP oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şunları söyledi:

"BU KOŞULLAR NEDENİYLE 200'DEN FAZLA FABRİKA MISIR'A TAŞINDI"

"Cumhuriyetimizin en köklü üretim anlanlarından biri olan tekstil sektörü bugün ekonomik iflasın eşiğinde. Milyonlarca insanın aşını, işini ilgilendiren bu sektör aynı zamanda ülkemizin geleceğini doğrudan etkiliyor. Yalnızca son üç ayda 35 binden fazla emekçi bu sektörde işini kaybetti. Son altı ayda bu sayı 65 bini geçti. 2025'in ilk sekiz ayında 994 konkordato başvurusu yapıldı. 2018'den bu yana en yüksek seviye bu. Ülkenin üretim çarkları birer birer duruyor. Gerçek piyasa enflasyonu yüzde 60-65 aynı dönemde dolardaki artış sadece yüzde 17. İhracatçının kazancı eridi. Döviz halk için yüksek, sanayici için ise yok hükmünde. Bu koşular nedeniyle 200'den fazla fabrika Mısır'a taşındı. Ülkenin emeği, üretimi, sanayisi başka ülkelere göç ediyor. Siz burada 'yerli ve milli' nutukları atarken sanayi sessizce ülkeyi terk ediyor."

"BU SEKTÖR ARTIK EMEĞİN DEĞİL SÖMÜRÜNÜN SEMBOLÜ HALİNE GELMİŞTİR"

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ise şunları söyledi:

"Tekstil ve hazır giyim sektörü bugün derin bir kriz içindedir. Bu sektör artık emeğin değil sömürünün sembolü haline gelmiştir. Yüzbinlerce işçi sigortasız, asagari ücretin bile altında çalışmakta. İşten çıkarmalar, keyfi uygulamalar, mobbing ve taciz günlük rutine dönüşmüştür. Özellikle kadın işçiler üretimin yükünü taşıyor ama emeğin karşılığını alamıyor. Çalışma saatleri 12- 14 saate kadar uzuyor. Bu koşullar yalnızca ekonomik bir kriz değil temel insan haklarının da açık ihlalidir. İşçinin hakkını koruması gereken iktidar bugün bile grevde olan onlarca fabrika ve teksil işçilerine karşı patronları koruyor."

"BU DURUMUN SEBEBİ SANAYİCİ DEĞİL SİZSİNİZ"

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı şu ifadelere yer verdi:

"Sektörün en dinamik aktörleri bile üretimlerini Mısır'a kaydırmaya başladılar. Fabrikalar e-ihracat için depoya dönüştürülmeye başladı. Satılık fabrika sayısı giderek artıyor. Sanayici nakit akışını dengelemek için yani batmamak için 'fabrika binasını yüzde 50 daha ucuza satayım içinde çalışamaya devam edeyim' diye teklifte bulunuyor. Nakit akışı bozulursa batarsınız. Firmalarımız yüzde 50-60 faizle borçlanmak yerine yüzde 5-10 zararına mal satarak mücadele etmeye çalışıyor. Bu sürdürülebilir mi? İktidar ise 'dünyada resesyon var, krizin sebebi dış dünyadaki gelişmeler, savaşlar' diyecek. Vallahi de yalan. Dünyada ticarette yavaşlama var fakat mesela Almanya'nın ithalatında Uzak Doğu'dan gelen mallarda artış var, Türkiye'den giden mallarda da ciddi bir düşüş var. Dış dünyadaki gelişmeler tekstil sektörünün sorunlarının belki de sadece yüzde 10'u. Yüzde 90'ı Nas politikalarıyla başlayan yanlış ekonomi politikalarıdır. Tekstilci iplik yani tekstilcinin hammaddesi o Nas politikaları başladığında 4 dolardı. Dolar ise 8,5 TL idi. O gün tekstilciler ihracat rekorları kırıyordu. Bugün hammadde 2 dolara düştü, dolar kuru 42 liraya çıktı şu an mal satamıyor tekstilci. Bunun sebebi ‘marka olamadı, verimli çalışmadı, yüksek teknolojili ürün üretmedi’ diye suçladığınız sanayici değil sizsiniz."