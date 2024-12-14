TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Sarıbal: "Çiftçiye zulmü yaratan Mehmet Şimşek, çiftçiyi batırarak gıda enflasyonunu düşürecek"

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. AFAD'ın 2025 yılı bütçesi üzerine söz alan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, iktidarın deprem sonrasında Hatay'da yıkılan yapıları yeniden inşa etme çalışmalarına ilişkin konuştu. Yıldırım Kara'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bütçe görüşmelerinde gördük ki Hatay ve illerdeki depremle ilgili tüm sorunları çözmüşsünüz Sayın Bakan. 2025 yılı için 266 milyar, geçen yıl 671 milyar lira olan bütçeyi 266’ya, önümüzdeki yıl 227’ye sonra da 211’e düşürmüşsünüz. Kendi mali tablolarınızda görüyorum ki yüzde 60’a düşmüş ve tek kamu idaresi azalan oranda sizin kamu idareniz. Hatay’da 220 bin konteyner kentte yaşayan yurttaşlarımızı evlerine mi gönderdiniz, kuralarını çekip de onları ev sahibi yaptınız da AFAD’ın bütçesini yüzde 60 azaltıyorsunuz?

Hatay’daki hak sahibi 158 bin 200, bugüne kadar verdiğiniz rakam 32 bin 110. 15 gününüz var Sayın Bakan, 44 bine ulaşabilmek için. Toplam hasarlı 215 bin konutumuz vardı. Fiziki olarak gerçekleşme oranınız yüzde 14,9. Sizinle bizim Hatay’a baktığımız yer aynı değil. Sizin yaptığınız hesaplar, konteyner kentte yaşayan yurttaşımızın hesabıyla tutmuyor.

"DEPREMZEDELERİM BÜTÇELERİNİ KESMEYİN, VERGİ CENNETLERİNE KAÇIRILAN PARALARDAN YÜZDE 30 STOPAJI KESİN"

Yurt dışında özellikle vergi cennetlerine götürdüğünüz hesabın veya nakden paraların yüzde 30’una stopaj alınır. 18 yıldır bu vergi cennetlerine kim para kaçırmış kimse bilmiyor. Siz biliyor musunuz? Hazine ve Maliye Bakanı’na sorun, ona göre depremzedelerin bütçelerini kesmeyin. Vergi cennetlerine kaçırılan paralardan yüzde 30 stopajı kesin.

Elimdeki kayıp listesi 143 kişi. Siz Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 75 kişi dediniz. Aradaki 68 kişinin ailesine, DNA eşleşmesinin sonucunda yerel yönetimlerden aldığınız cenaze işlemlerinden mi yoksa yaptığınız fethi kabirlerden dolayı mi bu yurttaşları buldunuz? Adalet peşinde koşan bu aileler biraz da olsun huzura ersin."

"2002'DEN BUGÜNE KADAR ÇİFTÇİNİN BORCU 330 KAT ARTMIŞ, 2,4 MİLYARDAN 784 MİLYARA ÇIKMIŞ"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesine ilişkin söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi politikalarının tarım politikalarını etkilediğini belirtti. Sarıbal şöyle konuştu:

“Bu bütçe Mehmet Şimşek ve Recep Tayyip Erdoğan bütçesidir ve Türkiye’ye kayyum olarak gelen, ne yazık ki Türkiye’yi teslim almış olan Mehmet Şimşek bu ülkenin canına okumaktadır ve sadece tarım değil, bütün alanlarda maalesef büyük bir çöküş vardır. Tarımı konuşurken bu ülkedeki ceberrut düzenin; soygun, yağma, talan düzenini bugünlere getiren ve bunun bedeline halka ödeten 22 yıllık AKP, son 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni elbette sorgulayacağız. Bu düzen, zorba düzendir; halkın cebinden rızası olmadan para toplayıp halkın bütçe hakkını hiçbir şekilde yerine getirmeyen, sadece topladığı parayı kendisi, yandaşlarıyla paylaşan bir yapıdır.

Tarıma ayrılan para 438 milyar, ayrılması gereken 615 milyar. Niye ayırmıyorlar? Tarıma destekleme amacıyla ayırdıkları paranın 135 milyarına karşılık faize ödenen 1 trilyon 950 milyar. Demek ki sorun para değil. Sorun, iktidarın halktan zorla haraç mezat topladığı vergileri kendi yandaşlarına ve kendi tercihi doğrultusunda kullanmasıdır. 135 milyarın 60 milyarını mazottan geri alacaksınız. Bu sene bütün çiftçiye zulmü yaratan Mehmet Şimşek’tir çünkü aldığı ders öyledir. Çiftçiyi batırarak gıda enflasyonunu düşürecek beyefendi. 60 aydır Türkiye’de gıda enflasyonu düşmemiştir. 2002’den bugüne kadar çiftçinin borcu 330 kat artmış; 2,4 milyardan 784 milyara çıkmış. Destekleriniz sadece 31 kat artmış. Ortada açık bir yağma ve talan var."