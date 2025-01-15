TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurul'da, Yeni Yol'un "Suriye'deki farklı toplum kesimlerine yönelik baskıların araştırılması", İYİ Parti'nin "köprü, otoyol ve tünel ücretleri", DEM Parti'nin "fiyat artışlarının önlenmesi", CHP'nin "turizm sektöründe çalışanların özlük hakları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.
Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurul'da Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.