TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi'nin "Merkez Bankası rezervleri", İYİ Parti'nin "Çayırhan Termik Santrali", DEM Parti'nin "Yerel yönetimler" ve CHP'nin "Genel idarenin yerel idare üzerindeki denetim yetkisi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AKP Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, gündemin ilk sırasında yer alan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi görüşmelerinin bugünkü birleşimde tamamlanması, Genel Kurulun yarınki birleşiminde ise bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin ele alınması kararlaştırıldı.

Genel Kurul, uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşmelerinin yarın tamamlanmaması halinde, haftalık çalışma günlerinin dışında bulunan 14 Şubat Cuma günü de çalışacak.

Genel Kurulda gelecek hafta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Daha sonra Genel Kurulda Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.