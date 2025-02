TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi'nin "borçlanma politikaları", İYİ Parti'nin "akademik atamalar", DEM Parti'nin "kayyım", CHP'nin "sağlıkta şiddet" konulu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye'nin sahip olduğu borç yüküyle mali bağımsızlığının tehlikeye atıldığını savundu.

Türkiye'nin her yıl artan bütçe açıkları ve borçlanmayla ana para ödemelerini geçen bir faiz ödemesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Kaya, "Gelmiş olduğumuz noktada yüksek faiz ödemeleri artık bu halkı her geçen gün daha da yoksullaştırıyor. Yüksek faiz Türkiye'nin dış borç bağımlılığını her geçen gün artırıyor" dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yetiştirdiği "parlak beyinlerin liyakatsiz atamalar nedeniyle" yabancı ülkelerin laboratuvarlarında bilim ürettiğini ileri sürdü.

Bazı üniversitelerdeki "torpil" iddialarını dile getiren Olgun, "Bilim konuşmamız gereken üniversitelerde skandallar manşet oluyor. Akademik yayınların yerini, torpil listeleri arıyor. Yeni bir bilimsel buluş yerine, hangi dekan kimin yerine kadroyu aldığı haberlerini okuyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki akademik kadrolar artık rekabete dayalı, adrese teslim ilanlarla belirli isimlere resmen peşkeş çekilmektedir" ifadelerini kullandı.

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da Türkiye'de akademik unvanlarla akademik kadro arasında bir ayrışma bulunduğunu söyledi.

Akademide uzun yıllar bir üniversitede çalışarak doçent unvanı alındığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Doçentlik haklarından faydalanabilmesi için kendisinin ayrıca bir idari kadro tahsisiyle doçent olarak naspedilmesi gerekiyor. Bu gerekirken de ilgili kişi, akademinin yüzde 99'unun talebi, emek vermiş olduğu üniversitede, doçent olduğu kadroda kendisine bir kadro açılması. Bu akademiden yukarıya, üniversiteye, YÖK'e doğru yönelen çok ciddi bir yapısal taleptir. Araştırma görevlisinde şahsa özel ilan asla çıkartılamaz. Sadece ilgili alanda mezun olmuş olmak ve bu alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olma şartınız vardır. İstisna olarak öğretim görevlilerinde o mesleğin icabına ve ihtiyacına uygun daraltılmış ilanlar çıkartılabilir. Bu da ihtiyacın niteliği gereğidir."

"SAĞLIK EMEKÇİLERİ ŞİDDETİN HEDEFİNDE"

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun ise İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'ın Genel Kurul'a hitaben yazdığı mektubu okudu.

Öneri üzerine yapılan konuşmaların ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin tartışma yaşandı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da partisinin grup önerisi üzerine söz alarak iktidar partisi milletvekilinin, sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle parti olarak yarın suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Başta hekimler olmak üzere bütün sağlık emekçilerinin fiziksel, sözlü, psikolojik, ekonomik şiddetin hedefi olduğunu belirten Çan, "Gelinen noktada, sıkacak gırtlak arayanlar önce gitsin yeni doğan bebeklerimiz katledilirken, o tarihte il sağlık müdürlüğü koltuğunda, şimdi bakan koltuğunda oturan kişinin yakasına yapışsın, gırtlağına yapışsın. Sıkacak gırtlak arayanlar, cinayet şebekesine hastanesinin kapılarını açan eski bakanın yakasına yapışsın." ifadelerini kullandı.

GRUP ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ

Genel Kurulda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp'in "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınması önergesi reddedildi.

Daha sonra Genel Kurulda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.