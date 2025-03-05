TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "ekonomi", İYİ Parti'nin "sanayi sektöründe yaşanan sorunlar", DEM Parti'nin "ifade ve örgütlenme özgürlüğü" ve CHP'nin "Çukurova'daki don olayı"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.