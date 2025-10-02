TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Yol Partisinin "Diplomatik temaslar", İYİ Parti'nin "Kamuoyu anketleri", DEM Parti'nin "Enflasyon" ve CHP'nin "Hukuk devleti ilkesi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini, New York'ta Birleşmiş Milletler toplantılarına katıldığını ve burada tüm dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan insanlık dramına çekmeye çalıştığını söyledi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la uzun görüşme yaptığını anımsatarak, "Görüşmenin sonucunda 'Fevkaladenin fevkinde.' şeklinde değerlendirmiştir. Görüşme ve anlaşmalar, Trump'ın Erdoğan'ın sandalyesini çekmesi, ona iltifatlar etmesi, 'dostum' demesi, 'akıllı ve zeki insanlar' şeklinde tanımlanmasının yanında Erdoğan'ı kastederek 'Ona meşruiyet verdik', 'Trump'la da görüşmek için yalvarıyorlar.' açıklamalarının bir arada yapıldığı bir Tom Barrack diye bir adam var, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi" diye konuştu.

Özdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "istenmeyen adam" ilan edilmesini istedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından kamuoyuna yansıyan tabloda pek çok soru işaretinin bulunduğuna işaret etti.

Sunat, "Cumhurbaşkanı'na ve hükümete açıkça soruyorum: New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısında ve Washington'da Trump'la yapılan görüşmede ülkemiz adına hangi kazanımlar elde edilmiştir? ABD'ye hangi siyasi ve ekonomik taahhütler verilmiştir? Dün 1 Ekim kapitülasyonların kaldırılmasının 111'inci yıl dönümüydü. Bugün yine 'Kapitülasyonlarla karşı karşıya mıyız?' diye soruyorum sizlere" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı anlaşmaları anlatarak, "Trump, çok kazançlı çıktı bu işten, Türkiye'nin ne kazandığı belli değil. Bu durum ve verilen görüntü, her türlü spekülasyona kendiliğinden açık ve dolayısıyla dış politikanın tümü ve felsefesinin tartışılmasını ve en önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerde ciddi bir otopsiyi gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İsrail'in uluslararası hukuku, vicdanları hiçe sayarak Küresel Sumud Filosu'na müdahale ettiğini belirtti.

İsrail'in masum sivilleri alıkoyduğunu dile getiren Çakırözer, "Bu yapılan açıkça korsanlıktır, insanlığa saldırıdır, kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu filo, Filistin halkının haklı direnişinin simgesidir. Gazze için umudu, barışı büyüten o cesur yüreklerle dayanışma duygularımızı iletiyorum" şeklinde konuştu.

"VİCDANIN VE İNSAN ONURUNUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı ve haydutluğu lanetledi.

Saldırının uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan terör eylemi olduğuna işaret eden Yüksel, "Şiddete başvurmadan, barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist, siyonist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır. Türkiye, bu barbarlığa karşı hukukun, vicdanın ve insan onurunun yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetle katılım sağladıkları Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kuruluna Filistin meselesi ve Gazze'de yaşanan ağır insani krizin damga vurduğunu söyleyen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, konferanstaki hitabında iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik çağrımızı yinelemiş, Gazze'de ateşkesin bir an önce tesisinin, insani yardımların girişinin ivedilikle sağlanmasının ve İsrail güçlerinin Gazze topraklarından çekilmesinin ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devletinin vücut bulmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Bu vesileyle, ülkemizin küresel gündemdeki meselelere yönelik ilkeli ve yapıcı tutumu, adil, girişimci, işbirliği aranan ve sonuç odaklı rolü bir kez daha teyit edilmiştir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra 2024-2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nun görüşmelerine geçildi.