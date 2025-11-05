TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "iklim değişikliği ve su kaynaklarımız", İYİ Parti'nin "GÜBRETAŞ firması", DEM Parti'nin "tarım sektörü" ile CHP'nin "bazı kişilerce resmi belgelere yapılan usulsüzlük iddiaları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AKP'NİN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

AKP'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışma takvimi ve gündemine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) üye seçiminden sonra gündemin ilk sırasında bulunan Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasın ardından vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

Genel Kurulda daha sonra HSK'de boş bulunan üyelik için seçim işlemine geçildi.