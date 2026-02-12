TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Partisi ve CHP'nin "yargının bağımsızlığı", İYİ Parti'nin "AB'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye ekonomisi üzerine etkileri" ve DEM Parti'nin "dijital mecralar" konulu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, çok partili hayata geçtikten sonra Türkiye'de zaman zaman ideolojiler ve siyasi partilerce yargının birilerinin "arka bahçesi" yapılmak istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile "kuvvetler birliğinin" inşa edildiğini belirten Özdağ, "Gelin hep beraber yeniden kuvvetler ayrılığı ilkesini hakim kılalım" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Türkiye'de son yıllarda yargı organları arasında açık bir yetki ve hiyerarşi krizi yaşandığını ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine aykırılık teşkil ettiğini dile getiren Olgun, "Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği hukuki yükümlülükleri yerine getirmemesi, bizi politik anlamda da zor durumda bırakma riski taşımaktadır. Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşması, içe kapanmasına, Ege ve Akdeniz'deki meselelerde yalnız bırakılmasına sebep olabilir" diye konuştu.

Anayasa'ya sadakatin, devlete sadakatin gereği olduğunu ifade eden Olgun, Türkiye'nin herkes için eşit ve bağlayıcı bir hukuk düzenine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Türkiye tarihinde, yargının iktidardan yana olduğunu gösteren çok sayıda somut yargılama örneği bulunduğunu kaydetti. Aslan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin töreni sırasında yaşanan arbedeye de tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yargının bağımsız olmadığı ülkelerde hiçbir karanlığın gerçekten aydınlatılamayacağını söyleyerek, "Bir ülkede Anayasa yok sayılıyorsa mahkemelerde ast-üst ilişkisi bozulmuşsa orada devletin iskeleti çoktan kırılmıştır" dedi.

EPSTEİN DE GÜNDEME GELDİ

ABD makamlarından, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin tüm belgelerin sansürsüz, eksiksiz bir biçimde resmi yollardan talep edilmesini isteyen Kılıç, "Uçuş kayıtları, para transferleri, yazışmalar, mailler ve tüm temaslar bağımsız ve kurumsal bir incelemeye tabi tutulmalıdır" diye konuştu.

Kılıç, TBMM'de bu konuda araştırma komisyonu kurulmasını da talep etti.

YEMİN TÖRENİNDE YAŞANAN ARBEDE KONUŞULDU

AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin etmelerinin, Anayasa ve İçtüzüğün amir hükümleri yok sayılarak engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

"Muhalefet, konunun bu şekilde gündeme gelmesinden imtina etmekte, kendi tahriki sonucu çıkan olayların sorumluluğunu da bizlere yıkmaya çalışmaktadır" diyen Mertoğlu, anayasal bir görevin yerine getirilmesini fiili müdahalelerle engellemeye çalışmanın, hukukla ve parlamenter ahlakla bağdaşmayacağını belirtti.

Mertoğlu, "hukuku savunduğunu" söyleyip, hukuki süreçleri zorbalıkla durdurmaya çalışmayı büyük bir çelişki olarak nitelendirerek, "Eğer gerçekten hukuk devletinden yanaysanız önce Meclisin iradesine, anayasal süreçlere ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın kullandığı iradeye saygı göstermek zorundasınız" dedi.

Yargının, Anayasa'nın çizdiği çerçevede bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirdiğini ifade eden Mertoğlu, hiçbir kişi, kurum veya siyasi yapının, yargının yerine geçerek karar veremeyeceğini kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.