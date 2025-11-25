TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "yargı paketi", İYİ Parti'nin "öğretmen atamaları", DEM Parti ve CHP'nin "kadına şiddet"e yönelik grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in "Göç ve Uyum Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınması önergesi de reddedildi.

KOMİSYONLARDA BOŞ BULUNAN KOLTUKLAR İÇİN ÜYE SEÇİMİ

Öte yandan, komisyonlarda boş bulunan ve siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen üyelikler için seçim yapıldı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğine Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine ise Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel seçildi.

Genel Kurul'da daha sonra vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.