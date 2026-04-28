TBMM Genel Kurulu'nda okul saldırıları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimi yapıldı

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanılması için Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Kanun teklifinin görüşmesi öncesinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıların tüm yönlerinyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Buna göre, 22 üyeden oluşacak komisyona AKP'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatuttu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt katılacak.

CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alacak. DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın katılacak. MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz yer alacak. İYİ Parti'den Manisa Milletvekili Şenol Sunat bulunurken Yeni Yol Grubu'ndan da İstanbul Milletvekili Birol Aydın katılacak.