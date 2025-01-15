TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, temsil ettiği ilde ulaşım sorunlarının yaşandığını söyledi.

Cankurtaran Tüneli'ne bağlantı yollarının yapılmadığını dile getiren Bayraktutan, bunun mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARLARI

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini aktardı.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına yönelik projeleri eleştiren Kok, garların sermayeye sunulmak istendiğini ifade etti.

AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise iktidarları öncesi dönemlerde Yozgat'ın ihmal edildiğini iddia etti.

Son 23 yılda Yozgat'ta önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Şahan, muhalefetin yapılanları karalamaya çalıştığını öne sürdü. Şahan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat'ta hizmete alındığını hatırlattı.