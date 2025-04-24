TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'nin ödediği verginin hakkını alamadığını belirtti. En büyük 500 sanayi şirketinin 80'inin Kocaeli'de olduğunu ifade eden Türkkan, şehrin altyapı sorunlarını anlattı.

Körfez Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığını söyleyen Türkkan, konuyla ilgili soruşturma açıldığını, ancak sonuç alınamadığını belirtti.

İBB SORUŞTURMASI

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yoksullukla, eşitsizlikle, adaletsizlikle mücadele etmeden milli egemenlikten söz edilemeyeceğini dile getirdi.

Gezmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutukluluğuna tepki gösterdi.

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise İBB'ye yönelik soruşturmalar nedeniyle gündemde farklı tartışmaların yer aldığını anımsattı.

Operasyonlarda, yapılan soruşturmalarda muhalefetin "siyasi operasyondur" dediğini aktaran Baykan, şunları kaydetti:

"Perde arkasında milletin iradesini kendi rant ve geleceği uğruna kullananlar olduğunu iddia ediyoruz. Bu kesimlerin düşünceleri elbette karşı karşıya gelecek, geliyor, yargı kararını verecek. Tabii, burada hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesinin zanlılar, sanıklar lehine kullanılması ne kadar gerekliyse, soruşturma noktasında soruşturulan kişilerin ve onların taraftarlarının da insanları suçlarken her bir insanın, zanlı olsun olmasın, masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."