TBMM Genel Kurulu toplandı: Can Atalay'ın vekilliği düşürülüyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. CHP'nin talebinin kabul edilmesi üzerine kapalı oturuma geçildi. CHP'nin kapalı oturum talep ettiği dilekçesinde, Can Atalay hakkındaki milletvekilliğini düşürme kararının okutulacağının öğrenildiği yazıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin verdiği milletvekilliğinin düşürülmesi kararının okutulması bekleniyor.

Genel Kurul'un başında gündem dışı konuşmak isteyen milletvekillerine söz verildikten sonra CHP'nin kapalı oturum talebi oylandı ve kabul edildi.

CHP'nin, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okutulmasını geciktirmek için kapalı oturum talebinde bulunduğu öğrenildi.

CHP: DEMOKRATİK REJİMİN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

CHP'nin kapalı oturum dilekçesinde Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okutulacağının 14.55'te öğrenildiği belirtildi. Dilekçede kapalı oturum talebinin gerekçesi için şu ifadelere yer verildi:

"Konu, yalnızca bir milletvekilinin seçme ve seçilme hakkının engellenmesi değil, açık biçimde Anayasa'nın ihlal edilmesi ve yüksek yargı organları arasındaki çatışma üzerinden Anayasal düzenin işlemez hale getirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlali anlamına gelen ve ülkemizin ve demokratik rejimin geleceğini tehdit eden bu gelişmeyi değerlendirmek üzere CHP grubu olarak kapalı oturum talep ediyoruz."

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, kapalı oturumda yer alma yetkisine sahip olmayan kişilerin TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine salon ve kulisler boşaltıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun başladığı esnada DEM Parti Grubu sıralarında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizler bulunduğu görüldü.

Bekir Bozdağ'ın konuşması sırasında Başkanlık Divanına yaklaşan TİP Milletvekilleri Ahmet Şık ve Erkan Baş'ın tepki gösterdiği görüldü. DEM Parti milletvekilleri de elleriyle masaya vurarak protesto etti.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: DEVLET KRİZİ KONUŞUYORUZ

Kapalı oturumda önerge aleyhinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Bir devlet krizi konuşuyoruz. Numan Kurtulmuş bu kararı okutmadı çünkü Meclis'in onurunun korunması gerektiğini biliyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun da vekillikleri düşürüldü ancak iade edildi. Çoğunluğunuz bu kararın okutulmasına yetebilir ama haklı olduğunuz anlamına gelmez. Numan Kurtulmuş adına da üzüldüğümü ifade etmeliyim."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise şöyle konuştu:

"Anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını istiyoruz. Anayasayı tanımadığını belirten bir Yargıtay kararının Meclis divanında okutulmasını tartışıyoruz. Bu karar tutanaklara girdiği an Meclis Başkanlığı, bakanlıklar, cumhurbaşkanı her şey sorgulanır. Can Atalay milletvekili ise neden hapiste? Değilse neyi düşürüyorsunuz? Can Atalay benim mücadele arkadaşım. Gezi'de de beraberdik. Bir gün bile yaptığı her şeyden onur duyduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...