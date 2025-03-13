TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.
Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "Süt üreticilerinin sorunları" ve İYİ Parti'nin "UTTS cihazları"na ilişkin grup önerileri görüşüldü.
İYİ Partinin grup önerisinin oylamasının öncesinde CHP milletvekilleri, toplantı yeter sayısı istedi.
Yapılan oylamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 18 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.