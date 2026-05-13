TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı: İktidarın süreç 'şartı' değişmedi

TBMM Genel Kurulu, partilerin grup başkanvekillerinin gündeme dair değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisi'nin "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece ilişkin grup önerisini görüştü. Ancak önerinin oylanması öncesinde yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için birleşim kapandı.

"KAYYUM UYGULAMASINA SON VERİLSİN"

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu’ndaki maddelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Demokratik adımların silah bırakma şartına endekslenmesini eleştiren Kaya, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması ile kayyum uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması için zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgularken; CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, iktidarın tutumuna rağmen barış konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. İYİ Parti ise sürece yönelik eleştirilerini yineledi.

"ÖNCE SİLAH BIRAKILMALI"

Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, partisinin "önce silah bırakma" talebini yineledi. Sürecin en kritik eşiğinin PKK’nin silah bırakması ve feshi olduğunu öne süren Yüksel, yasal düzenlemeler için ancak bu sürecin kurumlarca teyit edilmesinin ardından adım atılabileceğini savundu. "Bu süreçte artık geri dönüş yoktur" ifadesini kullanan Yüksel, muhalefetin genel görüşme açılmasına yönelik önergesine katılmadıklarını belirtti.

YETER SAYISI BULUNAMADI

Görüşmelerin ardından yapılan oylama öncesinde, muhalefetin talebi üzerine yoklamaya geçildi. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, iki kez yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.