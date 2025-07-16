TBMM Genel Kurulu’nda 5 HSK üyesi için yapılan seçim, Anayasa Mahkemesi gündeminde

TBMM Genel Kurulu’nda, 5 Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için seçim yapılmış, seçim sonucunda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçilmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerin hem usule hem de esasa aykırı olduğunu savunan CHP, seçimleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak, 5 HSK üyesinin seçimine ilişkin TBMM Genel Kurulu işleminin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin başvurusunu 22 Temmuz Salı günü yapılacak gündem toplantısında görüşecek. Yüksek Mahkeme, başvurunun ilk ve esas incelemesini birlikte ele alacak.

"HSK SEÇİMLERİNDE ANAYASA AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ"

CHP, TBMM’de yapılan HSK seçimlerinde Anayasa’nın açıkça ihlal edildiğini savunmuştu. Başvuruda, Anayasa’nın 159. maddesinde, “Birinci oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır” hükmünü içerdiği hatırlatılarak, buna rağmen TBMM’de Anayasa’da olmayan bir üçüncü tur oylamanın icat edilerek seçimlerin yapıldığı iddia edildi.