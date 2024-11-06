TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "bireysel silahlanma", İYİ Partinin "kalıcı yaz saati uygulaması" ve CHP'nin "deprem riski taşıyan bölgelerde araştırma yapılarak alınması gereken önlemler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Genel Kurulda, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Görüşmelerin ardından kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.