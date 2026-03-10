Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Güncel
  • 10.03.2026 19:38
  • Giriş: 10.03.2026 19:38
  • Güncelleme: 10.03.2026 19:40
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

TBMM Genel Kurulunda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Genel Kurulda, Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

BirGün'e Abone Ol