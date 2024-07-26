TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisinin "emekli aylıkları", İYİ Parti'nin "kapanan şirketler", DEM Parti'nin "kayyum uygulaması" ve CHP'nin "gıda güvenliği" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.