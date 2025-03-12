TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "nüfus artış hızı", İYİ Parti'nin "kamu harcamalarının denetlenmesi", DEM Parti'nin "emeklilerin sorunları" ve CHP'nin "okul içi ve çevresinin güvenliğine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda daha sonra Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.