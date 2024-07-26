TBMM halka karşı çalıştı!

TBMM 1 Temmuz itibarıyla adeta, “Halka karşı” çalıştırıldı. Meclis, hayvanların katledilmesi, öğretmenlik kanunu gibi çok sayıda düzenlemeye, “Evet” dedi.

1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gerekirken AKP'nin önerisiyle çalışmalarına devam etmesine karar verilen TBMM Genel Kurulu, bu tarih itibarıyla kamuoyunun tepkisini çeken düzenlemelerin adresi oldu. AKP milletvekilleri, toplumun hemen her kesiminin tepki gösterdiği düzenlemeleri birer birer TBMM gündemine taşıdı.

YURTTAŞA KARŞI

AKP iktidarında hemen her yıl daha da etkisizleşen, Temmuz 2018’de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından ise işlevinden giderek uzaklaşan TBMM, yasama faaliyetlerini halka rağmen yürüten organ haline getirildi. Meclis’i çoğunlukla uluslararası anlaşmalar için çalıştıran iktidar partisi, 1 Temmuz-26 Temmuz döneminde imza attığı düzenlemeler ile tepki çekti. Öğretmenlerin karşı çıktığı Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi, sosyal medyada yaratılan algının aksine toplumun tamamına yakınının karşı çıktığı Hayvan Hakları Yasa Teklifi ve dar gelirli yurttaşın yarasına merhem olmaktan uzak vergi düzenlemesi TBMM'nin gündemine taşındı.

ÖĞRETMENLİĞE DARBE

TBMM'nin uzatmalı mesaisi ilk olarak muhalefetin, “Saray’da hazırlandı” dediği Öğretmenlik Meslek Kanunu ile başladı. Tartışmalı düzenleme, tali komisyonlar atlanarak 5 Temmuz’da TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu’ndan geçti. Geçici üç maddeyle birlikte toplam 42 maddeden oluşan teklifin komisyon görüşmeleri 48 saat boyunca kesintisiz sürdü.

Komisyon mesaisinin ardından TBMM Genel Kurulu’na taşınan düzenlemenin 1 ila 22’nci maddelerini kapsayan ilk bölümü onaylandı. Düzenleme ile öğretmen istihdamında ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen, “Öğretmenlikte kariyer basamakları” uygulaması da yer aldı. Eğitim fakültelerinden ya da “MEB’in uygun bulduğu” bölümlerden mezun olanların direkt göreve başlamasının önü kapatıldı. Eğitim Fakültesi mezunlarının, “Öğretmen” unvanı yerine, “Öğretmen Adayı” unvanını alması kararlaştırıldı. AKP'nin, “Öğretmen adayı” olarak tanımladığı Eğitim Fakültesi mezunlarına, kanun ile kurulacak Milli Eğitim Akademisi’nde iki yıl eğitim verilmesi planlandı.

KATLİAMDAN TAVİZ YOK

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye taşınan ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifi de kamuoyunda infial yarattı. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri 17 Temmuz’da başlayan, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin komisyon aşaması, Meclis sabah saatlerine kadar çalıştırılarak tamamlandı.

Kamuoyunda, “Katliam yasası” olarak tanımlanan düzenlemenin komisyondan geçmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen eylemlere polis sert müdahale etti. Ankara’da, Meclis’e yürümek isteyen hayvan hakları savunucuları yerlerde sürüklendi. İktidar, halkın tepkisine kulak tıkadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sokak hayvanlarını katletme yasası ile ilgili, “Asla taviz yok” diyerek teklifin TBMM tatile girmeden yasalaşacağını söyledi.

SERMAYENİN YANINDA

İmzacılarının yine AKP milletvekilleri olduğu, “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ise iktidarın sermayenin yanında pozisyon aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ifadesiyle “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması” iddiasıyla hazırlanan paketten sermaye çevrelerini kollayan yaklaşım çıktı.

AKP’NİN AJANDASI

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köpeklerin öldürülmesini öngören yasa teklifi için kullandığı, "Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce Genel Kurul’un takdirine sunacak orada da taşkınlıklara prim vermeden yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz" sözlerinin ardından gözler, AKP’nin ajandasına çevrildi. AKP kaynaklarından sızdırılan Meclis çalışma takviminde, TBMM Genel Kurul gündemi şöyle sıralandı:

• 26 Temmuz: Yargı Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu

• 27 Temmuz: Öğretmenlik Meslek Kanunu

• 28 Temmuz: Ticaret Kanunu

• 29-30 Temmuz: Hayvanları Koruma Kanunu

• 1 Ağustos: Hayvanları Koruma Kanunu