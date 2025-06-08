TBMM ikinci döneme başlıyor: Gündemde yeni düzenlemeler ve Başkanlık Divanı var

TBMM’nin 28’inci yasama yılının ikinci dönemi başlıyor.

Numan Kurtulmuş’un yeniden Meclis Başkanı seçildiği ikinci dönemde, partilerin TBMM Başkanlık Divanı için belirlediği üyeler ile ihtisas komisyonlarında görev alanların isimleri Genel Kurul’da okunarak, oylanacak.

TBMM bu hafta, yasama yılının ikinci dönemine başlayacak.

İnfaz yasası Genel Kurul’da kabul edildikten sonra 4 Haziran’da bayram tatiline çıkan TBMM, bu hafta çalışmalarına 11 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Genel Kurul’da 3 Haziran’da yapılan seçimde AKP’nin aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, 28’inci yasama yılının ikinci dönemi tamamlanıncaya kadar Meclis Başkanı olarak görev yapacak. Genel Kurul’da, partilerin Başkanlık Divanı için bildirdiği isimler okunacak.

BAŞKANLIK DİVANI’NDA YENİ YOL GRUBU'NA DA 1 ÜYE VERİLDİ

Genel Kurul’da 3 Haziran’da Başkanlık Divanı’nın üye dağılımı yeniden belirlenerek, Başkan dahil üyesi 21’den 22’ye çıkarıldı, Yeni Yol’a 1 katip üye verildi. Başkanlık Divanı’nda AKP’ye 1 başkanvekili, 6 kâtip üye, 3 idare amiri; CHP’ye 1 başkanvekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri; DEM Parti’ye 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP’ye 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti’ye 1 kâtip üye; Yeni Yol’a 1 kâtip üye şeklinde dağılım yapıldı.

CHP Başkanlık Divanı için TBMM Başkanvekiliğe Tekin Bingöl, katip üyeliğe Müzeyyen Şevkin, Nurten Yontar ve Nermin Yıldırım Kara ile İdare Amirliği için Harun Özgür Yıldızlı’yı seçti.

MHP TBMM Başkanvekili olarak halen görev yapan Celal Adan’ın, DEM Parti yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder’in yerine TBMM Başkanvekili olarak Pervin Buldan’ın ismini bildirdi.

AKP’nin Başkanlık Divanı’nda yer alacak isimleri bu hafta Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında belirlemesi bekleniyor. AKP’de halen TBMM Başkanlığı’nı Bekir Bozdağ yürütüyor.

GENEL KURUL'DA İKİ KANUN TEKLİFİ

Öte yandan, Genel Kurul’da görüşülmeyi bekleyen iki kanun teklifi bulunuyor. Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK'nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yapılacak yasal düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile trafik para cezalarının yüksek oranlarda artırılması, ehliyetin geçici sürelerle alınması veya iptalini düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.

Bu hafta ilk olarak ele alınması beklenen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki değişiklikle, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'daki değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf olacak.

Yükseköğretim Kurulu'nda, Yürütme Kurulu bünyesinde görev yapacak 6 üyenin 4'ü Cumhurbaşkanınca doğrudan, 2'si Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilip Cumhurbaşkanınca atanan üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilecek. Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeye göre, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üyeleri ile çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sendika ile konfederasyonların yangın, su baskını, deprem gibi doğal afet durumunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın mevcudunun yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapabilmesi mümkün olacak.

BELEDİYE VE KÖYLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Belediye Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması sonucu tüzel kişiliği ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması, katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak yapılacak.

YÜCE DİVAN YARGILAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan yargılamasına ilişkin sürelere dair düzenlemenin KHK ile yapılamayacağına ilişkin hükmü doğrultusunda Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak, yargılama bu süre içinde tamamlanamadığı takdirde ilave 3 aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak.

Yüce Divanda yargılanacak eski Bakanlar Kurulu üyeleri, askeri yüksek yargı mensupları ve Jandarma Genel Komutanı hakkındaki geçici madde, Anayasa Mahkemesi kararına uygun biçimde yeniden düzenleniyor. Buna göre, 9 Temmuz 2018'den önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017'den önce görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişikliğe göre, teşebbüsler, anonim şirket şeklinde de kurulabilecek. Anonim şirket şeklinde kurulan teşebbüslerde genel kurul bulunmayacak. Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak.

Ayrıca savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ilişkin anonim şirket olarak kurulacak teşebbüsler, Türk Ticaret Kanunu'nun denetim ve şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak. Bu hüküm kapsamında kurulan kamu sermayeli şirketlerde kamunun pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler, Cumhurbaşkanı veya belirleyeceği bakanlık tarafından kullanılacak ve bunlar, bu KHK ile teşebbüslere tanınan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden yararlanacak

TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Teklifle, 637 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de değişiklik yapılıyor. Buna göre, Ticaret Bakanlığı, görevlerinin yerine getirilmesi ile ihracatın geliştirilmesi ve ithalatın yönlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetleri, dış ticarette ürün denetimleriyle ilgili faaliyetleri, dış ticarette ürün denetimlerine yönelik uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, ürün denetimlerinde ihtiyaç duyulan laboratuvarların kurulması ve mevcutların geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Teklifle, Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

TRAFİK CEZALARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEKLİF

Öte yandan, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre ise ehliyet olmadan araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara 200 bin lira idari para cezası öngörülüyor.

Yaya yollarında araç, bisiklet yolu ve bisiklet şeridinde bisiklet ve elektrikli skuter dışındaki taşıtlar sürülmeyecek. Sürücüler, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları kullanamayacak.

Trafikte, düğün, sünnet, asker uğurlama gibi durumlarda konvoy şeklinde, diğer araçların geçişini zorlaşıracak veya tehlikeye soracak keyfi hareketlerle trafik akışını engelleyecek şekilde araç kullananlara ceza öngörülüyor.

KARTALKAYA KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI TAMAMLIYOR

Kartalkaya’daki otel yangınını araştırma komisyonu çalışmalarını tamamlıyor. Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda, Komisyon üyeleri raporda yer verilebilecek hususlara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirecek.

ZİRAİ DON OLAYINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nda Çarşamba günü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ile Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu sunum yapacak.

Öte yandan, partilerin grup toplantılarını yapması bekleniyor.