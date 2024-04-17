TBMM İliç Komisyonu üyeleri belli oldu

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen ve 9 işçinin liç göçüğü altında kaldığı maden faciası ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda seçildi. Buna göre komisyonda AKP'nin 10, CHP'nin 5, DEM Parti'nin 2, MHP'nin 2, İYİ Parti'nin 2 ve Saadet Partisi'nin 1 üyesi bulunacak. Komisyon yarın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçecek.

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ANKA