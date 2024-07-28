TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu: Rapor hazırlama sürecine başlandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasının araştırılması için kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, rapor hazırlama sürecine başladıklarını duyurdu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan göçük ile ilgili TBMM bünyesinde kurulan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, rapor hazırlama sürecinde olduklarını, raporun ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacağını ifade etti.

Konuya ilişkin AA’ya açıklama yapan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu başkanı AKP’li Atay Uslu, katliamın yaşandığı yer ile iş cinayetinde hayatını kaybeden 9 maden işçisinin yakınlarıyla da görüştüklerini aktardı. Farklı maden ocaklarındaki çalışmaları görmek için Balıkesir ve Uşak'taki altın madeni ocaklarında da incelemelerde bulunduklarını anlatan Uslu, "15 bin sayfayı aşan altın madenciliği dokümantasyonu oluştu. Bunları da üyelerimizle paylaştık. Komisyon çalışmalarının sonunda da bunları kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

KOMİSYON GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTIN MADENCİLİĞİ HEDEFİNDE

Uslu, tamamlanınca Meclis Başkanlığı'na sunacakları raporun iki bölümden oluşacağını, “Mevcut durumla ilgili bir fotoğraf çekeceğiz, bunu birinci bölümde yayınlayacağız. İkinci bölümde de yaptığımız araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler sonucundaki tekliflerimiz, önerilerimiz olacak. Burada da güvenli ve sürdürülebilir altın madenciliği mimarisine destek olmak için tek tek, madde madde tekliflerimizi sıralayacağız” dedi.

Uslu, şunları ifade etti: "Raporun önerilerle ilgili ikinci bölümünde farklı başlıklar olacak. İzin ve faaliyet süreçleri konusunda hem arama, hem işletme süreçleri nasıl olacak, hangi düzenlemeler yapılmalıdır, yeni hangi kurallar getirilmelidir bu konuda önerilerimiz olacak. Denetlemeyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda da komisyon üyelerimizin raporumuzda önerileri olacak. Birden çok bakanlığı ve kuruluşu etkilediği için yeni bir denetleme süreci, yeni bir denetleme mekanizması veya kurulu dahil olmak üzere, üzerinde çalıştığımız, ön fikirlerin oluştuğu bir alan var."