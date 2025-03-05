TBMM KİT Komisyonu, 45 kurumun hesaplarını görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 15 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar 45 kurumun 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerini yapacak.

KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine ilişkin üst komisyon toplantılarını 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Komisyonun bilanço ve netice hesaplarını görüşeceği kurumlar ise şu şekilde:

• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

• Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

• Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ

• T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ

• Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ

• Türkiye Elektrik İletim AŞ

• Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

• Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıkları

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• İller Bankası Genel Müdürlüğü

• Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

• Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ

• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

• TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ

• Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

• Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları

• Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)

• T. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

• Nükleer Teknik Destek AŞ

• Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları

• T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

• Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri

• Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ

• İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düz. Kur.

• Marmara Teknokent AŞ (MARTEK)

• Türkiye Petrolleri AO (TPAO)

• Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ

• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ

• Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

• Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

• Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ

• TH Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ

• Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ

• Sümer Holding AŞ

• Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları

• Türk Reasürans AŞ

Görüşmeler, salı ve çarşamba günleri 14.30'da, perşembe günü ise 11.00'de başlayacak.