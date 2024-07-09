TBMM klasiği: CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Öte yandan HÜDAPAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk Ceza Kanunu ile Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gündeme alınması kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM) Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi'nin "KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler", İYİ Parti'nin "TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri", DEM Parti'nin "PTT", CHP'nin "Türkiye-AB ilişkileri" üzerine verdiği grup önerileri kabul edilmedi.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 2021'den itibaren Türk lirasının benzeri görülmemiş bir şekilde değer kaybettiğini ve enflasyon oranlarının astronomik şekilde arttığını belirtti.

Bu süreçte, gelir eşitsizliğinin arttığını, orta sınıfın bittiğini ve Türkiye'nin sadece zenginler ve fakirlerden müteşekkil bir ülke haline geldiğini savunan Ergun, "Bu durumun gayet net şekilde farkında olan iktidar ise mızrak çuvala sığmayınca TÜİK verilerini manipüle etmeye başlamıştır. İktidar, enflasyonu düşük gösterebilmek için TÜİK'in bağımsızlığını, kurumsal tecrübesini ve objektifliğini ortadan kaldırmıştır" dedi.

Türkiye'de hiçbir mal ve hizmetin adil değerini tespit edebilme imkanı kalmadığını anlatan Ergun, "Bugün piyasalarda tam bir fiyat anarşisi yaşanmaktadır. TÜİK'in bağımsızlığını, şeffaflığını, güvenilirliğini yeniden kazandıracak reformların yapılması zaruret haline gelmiştir. TÜİK'i düzeltmeden ekonomik dengeleri düzeltmek mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, TÜİK'in kendine verilen görevi yerine getirmediğini savunarak, TÜİK'in kanunla kendisine tanınan, güvenilirlik, tarafsızlık, şeffaflık ve gerçekçilik kavramlarına aykırı hareket ettiğini söyledi.

"AKP İKTİDARINDA DEVLET KURUMLARI AŞINDIRILDI"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye'nin enflasyon oranlarında OECD'de birinci olduğunu öne sürerek, "Fanusun içinde hayaller güzel ama sokağın içindeki gerçekler çok farklı bir boyutta karşımıza çıkıyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkileri bir tarafa, ortalıkta şeffaflık da artık yok çünkü AKP iktidarında devlet kurumları aşındırıldı, güvenilirlikleri tamamıyla ortadan kaldırıldı. Bugün toplumun en çok güvenmediği kurumlar arasında TÜİK geliyor" diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TÜİK'in hazırladığı enflasyon sepetinin içinde ne olduğunun belirsiz olduğunu anlattı.

Enflasyonun, TÜİK'e değil; emeklilere, asgari ücretlilere, çiftçilere, memurlara ve esnaflara sorulması gerektiğini kaydeden Akbulut, "TÜİK'in açıkladığı yalan enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz, halkın yaşadığı gerçek enflasyona güveniyoruz. Bu anlamda geçim olmazsa en kısa sürede de seçim olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Meclis'in önünde eylem yapan öğretmenlere polisler tarafından "orantısız güç uygulandığını" söyleyen CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri, öğretmenlerin eylemine izin verilmesini istedi.

AKP'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

YAPICIOĞLU'NUN ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Buna göre, Meclis Genel Kurulu bugün, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin, yarın ikinci bölümde yer alan maddelerin oylaması tamamlanana kadar, 11 Temmuz Perşembe günkü birleşimde ise teklifin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 11 Temmuz'da Teklifin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde ise haftalık çalışma günlerinin dışında 12 Temmuz Cuma saat 14'te toplanacak.

Genel Kurul, 16 Temmuz Salı, 17 Temmuz Çarşamba ve 18 Temmuz Perşembe günkü birleşimlerinde ise uluslararası anlaşmaları görüşecek.

11 Temmuz Perşembe günkü birleşimde, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla genel görüşme yapılması da kabul edildi.

HÜDAPAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk Ceza Kanunu ile Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan oylama sonucunda kabul edildi.