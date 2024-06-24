TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis evinde ölü bulundu
Meclis'te Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor, yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor’un kesin ölüm sebebi ATK tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.
Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor (40), evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor’dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor’un evine gitti.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor’un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.