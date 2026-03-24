TBMM kreşinden: “Kabe’de hacılar hu der Allah”

Sön dönemde kamuoyunda gündem olan, okullardan kamu kurumlarına kadar her alanda okunan, “Kabe’de hacılar hu der Allah” isimli ilahi, bu kez de TBMM Kreşi’ne taşındı. Kreşte küçük yaştaki çocuklara ilahinin okutulduğu öğrenildi.

Meclis Kreşi’ndeki görüntüleri bazı aileler, sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Etkinliğin, “Değerler Eğitimi” dersi kapsamında yapıldığı savunuldu.

SİYASETTEN DESTEK

Celal Karatüre’ye ait olan ve sosyal medyada hızla yayılan, “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisi siyasetin de gündemine girdi.

Kamuoyunun, “Küçük yaştaki çocuklara anlamını bilmediği dini değerleri öğretmeye çalışmak, geri dönülemez zararlara yol açar” tepkisine karşın siyasiler, ilahinin okullarda okutulmasının, “Samimiyet ve birlik duygusunu öne çıkardığını” öne sürdü.