TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda "ÇEDES" tartışması

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında ‘ÇEDES’ tartışması yaşandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla protokollerin yapılmaya devam edeceğini belirterek, bunların okul dışı faaliyet olduğunu, okula giremeyeceklerini savundu. "Hayır, giriyorlar. Ya, okulda adamlar maket yaptırıp maketi döndürüyor, mezar getiriyor" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Cinsel yönelimle ilgili olarak bir dernek gelse içeride bir iş yapmaya kalksa, yapamazsınız" dedi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın? O halde sizin ile bizim aramızda bir siyasal fark kalmaz" diye karşılık verdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin maddeler üzerindeki görüşmeleri devam ediyor.

Muhalefet milletvekilleri, görüşmeler sırasında ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)’ projesiyle birlikte tarikatlar ve cemaatların okullarda örgütlendiği eleştirisinde bulundu.

"PROTOKOLLER YAPIYOR, YAPMAYA DA DEVAM EDECEK"

Milli Eğı̇tı̇m Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ise ÇEDES eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Malum Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum kuruluşlarıyla protokoller yapıyor, yapmaya da devam edecek. Bunu Sayın Bakanımız da açıkladı. Yani tarikatlarla, cemaatlerle değil; sivil toplum kuruluşlarıyla 2 bin 700 civarında protokolümüz var, kamu kurumlarıyla birçok yerle bunlar yapılıyor. Bunların da dayanak mevzuatı Temel Eğitim Kanunu. Yani Temel Eğitim Kanunu’na ve Anayasa’ya aykırılıktan herhangi bir protokolün yapılması sözkonusu değil, bu bir yargı konusu, yaparsak hem idare olarak yapanlar ve onaylayanlar açısından hukuki anlamda bir süreç işler hem de aynı zamanda taraf olanlar...

"BAKANLIK 1 TL ÖDEME YAPMADI"

İkincisi, mali kaynakların aktarıldığıyla ilgili bazı mevzulardan bahsedildi. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu hiçbir protokolde, sivil toplum bağlamında, 1 lira ödeme yapmamıştır, yapamaz da yani bu hususu da düzeltmek isterim.

"HİÇBİR ŞEKİLDE OKUL İÇİNE GİRİLEMEZ"

ÇEDES’e ilişkin de Sayın Bakanımız Mahmut Özer zamanında yapılan bu protokol, yanılmıyorsam 2023’ün şubat ayında yapılan bu protokol de Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Gençlik Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, 3 bakanlık olarak yapılmış ve protokolün amir hükmü de çok açık bir şekilde okul dışı faaliyetler. Hiçbir şekilde okul içine girilemez... İkincisi velilerin izni olmadan kesinlikle bu işlem yapılamaz ve gönüllülük esastır."

"OKULDA ADAMLAR MAKET YAPTIRIP MAKETİ DÖNDÜRÜYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Şamlıoğlu'na "Hayır, giriyorlar. Ya, okulda adamlar maket yaptırıp maketi döndürüyor, mezar getiriyor..." dedi.

"BU TÜR PROTOKOLLERİ TOPLUMA FAYDA BAĞLAMINDA YAPIYORUZ"

Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, velilerin izni ve öğrencilerin gönüllülüğüyle bu tür protokollerin yapıldığını ifade ederek, "Bu tür protoklleri bilimsel, ahlaki, topluma fayda bağlamında yapıyoruz ve eğitim mevzusunun sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil, sivil toplum kuruluşlarımızın, diğer kurum ve kuruluşlarımızın, siyasetçilerimizin, akademisyenlerimizin destekleriyle milletin meselesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"HACILAR, HOCALAR, İMAMLAR, MÜFTÜLER OKULDALAR"

Suat Özçağdaş, Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu'nun "ÇEDES protokollerinin sadece okul dışında yapıldığı” sözlerine, "Üzülmesinler, ülkü ocakları okula girdi. Hacılar, hocalar, imamlar, müftüler okuldalar; her şeyi yapıyorlar... Örneğin, cinsel yönelimle ilgili olarak bir dernek gelse ya da Cumhurbaşkanımızın çok kafayı taktığı Aile Planlaması Vakfı gelse, içeride bir iş yapmaya kalksa, dışarıda bir iş yapmaya kalksa yapamazsınız" dedi.

"LGBT DERNEĞİYLE NASIL BİR ANLAŞMA YAPILSIN?"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, bunun üzerine, "LGBT derneğiyle nasıl bir anlaşma yapılsın? O halde sizin ile bizim aramızda bir siyasal fark kalmaz. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz" dedi.

Özçağdaş ise " O zaman ÇEDES kapsamında iş birliği yaptığınız birtakım kerameti kendinden menkul tarikat ve cemaatlerle de isterseniz iş birliği yapmayabilirsiniz" diye konuştu.