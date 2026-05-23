TBMM'nin internet sitesinde Özgür Özel'in unvanı değiştirildi
TBMM internet sitesinde Özel'in unvanını Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak değiştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in unvanı değiştirilerek Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı yapıldı.
Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından bugün gerçekleştirilen CHP grup toplantısında katılan tüm CHP milletvekillerinin oyuyla CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in TBMM internet sitesinde unvanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ydı. TBMM internet sitesinde Özel'in unvanını Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak değiştirildi.