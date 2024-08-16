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TBMM'nin olağanüstü toplantısı: Genel görüşme açılması reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri partilerin grup konuşmaları tamamlandı. Genel görüşme açılması için oy çokluğuyla reddedildi.

Güncel
  • 16.08.2024 21:10
  • Giriş: 16.08.2024 21:10
  • Güncelleme: 16.08.2024 21:12
Kaynak: ANKA
TBMM'nin olağanüstü toplantısı: Genel görüşme açılması reddedildi
FOTOĞRAF: ANKA

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri partilerin grup konuşmaları tamamlandı. Genel görüşme açılması için oy çokluğuyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki olağanüstü toplantıda, ön görüşmelerin tamamlanmasının ardından genel görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylamaya geçildi.

Genel Kurul'da yapılan elektrorik oylama sonucunda genel görüşme açılması oyçokluğuyla reddedildi.

Genel kuruldan geriye AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasıyla başlayan arbede görüntüleri kaldı.

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