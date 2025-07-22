TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de: 3 komisyon çalışmaya devam edecek

TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'nin, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

3 KOMİSYON ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmalarına devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesinin yer aldığı karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede çalışmalarını sürdürecek.