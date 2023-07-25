TBMM olağanüstü toplandı: CHP'nin önergesi reddedildi

TBMM, vergi zamlarını görüşmek için olağanüstü toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin konuşmalarından ardından yapılan oylamada CHP'nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iktidarın KDV ve ÖTV oranlarını yükseltmesiyle ilgili CHP'nin başvurusuyla olağanüstü toplandı. MHP Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın yönettiği oturum, muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerin okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada CHP'nin genel görüşme önergesi reddedildi.

SARIGÜL: AKP SIRALARI BOMBOŞ

Toplantının başlamasının ardından TBMM'de 22. dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz tarafından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül videp yayınladı. Sarıgül, "Meclis zamları görüşmek için olağanüstü toplandı, AKP sıraları bomboş" dedi.

ÖZDAĞ: BUGÜNLER DAHA FRAGMAN

İlk konuşan isim Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ oldu. Özdağ, hem vergi zamlarının hem de akaryakıta gelen zamlar için "Önceden hazırlandığı belliydi" derken iktidara "Vatandaşın tenceresinde et değil dert laynadığının farkında mısınız? Bugünler daha fragman, yeni zamlar boca edilecek" dedi.

Özdağ, zamlar üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yapılan eleştiriler için ise "Bu sistemde bütün bakanlar Tayyip Erdoğan’dır. Mehmet Şimşek’e yüklenmeye gerek yoktur. O, kendisine verilen talimatları uygulamak için getirildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ailelerin yüzde 70'den fazlasının geçim derdiğini belirten Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise yurttaşların alım gücünün düştüğünü ve giderek daha da güvencesiz hale geldiklerini söyledi.

BEŞTAŞ: KİRADA YAŞAMAK LÜKS HALE GELDİ

Barınma sorununa da dikkat çeken Beştaş, "Bir evde kirada yaşamak lüks haline geldi" dedi. Toplumun yarısından fazlasının asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalıştıklarını vurgulayan Beştaş, yurttaşların en temel ihtiyaçlarını bile borçlanarak karşıladıklarını ifade etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile konuşmasına, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tajliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı selamlayarak başladı.

ÖZEL: EMEKLİLERDEN KAÇTINIZ

Olağanüstü toplantı talebinin ardından internete ve ilaçlara da zam yapıldığını vurgulayan Özgür Özel, "Tatil zamanı değil Meclis zamanı dedik ve onun için geldik" dedi. Özel, iktidar milletvekillerine ise "Seçimden sonra zam bekleyen emeklilerden kaçtınız gittiniz, bugün tatile devam etmek için geldiniz" diye seslendi.

CHP'NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi reddedildi.