TBMM önünde 'beyaz Toros'u ateşe veren kişi tutuklandı

Ankara’da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi önüne gelen 57 yaşındaki Mehmet Emin F., Çankaya Kapısı civarında beyaz aracını ateşe verdi. Yangına hızla müdahale edilirken aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19.08.2025 günü saat 09.00 sıralarında Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 20.08.2025 tarihinde tutuklanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."