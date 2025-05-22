Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TBMM önünde silah sesleri: İçeri alınmayınca 3 el ateş etti

TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı.

Güncel
  • 22.05.2025 21:18
  • Giriş: 22.05.2025 21:18
  • Güncelleme: 22.05.2025 21:22
Kaynak: iHA
TBMM önünde silah sesleri: İçeri alınmayınca 3 el ateş etti
FOTOĞRAF: İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi. Meclis'e alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti.

Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol