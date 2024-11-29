TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP'li Salıcı: "Geçen hafta Katar'a uçtuğunuz özel jetin kiralama bedeli 72 bin 500 dolar"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz ay AKP tarafından limiti en az 100 bin TL olan kredi kartlarından savunma sanayi fonu için yıllık 750 lira katılma payı alınacağı yönünde kanun teklifi hazırlandı. Savunma sanayimizin vatandaşımızın 750 lirasına muhtaç duruma düştüğüne inanamadım. Sayın Mehmet Şimşek, toplanan paranın tamamının savunma sanayiye, çelik kubbe için kullanılacağını söyledi. Çelik kubbe yapılacaksa, savunma sanayimiz gelişecekse milletin vergileri de bağışları da feda olsun.

Sayın Görgün, Aselsan Genel Müdürü olduğunuz dönemde askıya alınan, geciken var mı? Savunma Sanayi Başkanı olduğunuz dönemde yarım kalan projelere kaç milyon harcadınız? Savunma sanayimizin gelişmesinden sadece gurur duyarız. Ancak sayın Görgün'ün lüks seyehatlerini karşılacayacak gücümüz de yok bizim. İki hafta önce Katar'a özel jetle uçtunuz. Merak ettim aynı özel jet için ben de fiyat teklifi aldım. Bu özel jetin Katar'a kadar kiralama bedeli 72 bin 500 dolar yani 2 buçuk milyon lira. Her ay böyle bir seyahate çıkarsanız, ki çıkarsınız, siz tek başınıza 40 bin vatandaşın kredi kartından kesilecek parayı lükslerinize veriyorsunuz. Ayrıca gittiğiniz yerlerde kendiniz için en lüks otelin, en lüks odasında kalmayı talep ettiğinizi biliyoruz. Sizinle beraber seyahat edenlere ise daha mütevazi oteller ayarlıyorsunuz. Sizin yabancı mevkidaşlarınız da özel jetle mi seyahat ediyorlar? Biz bu ülkelerden daha mı zenginiz? Daha zenginsek vatandaşın 750 lirasını niye istiyoruz? Siz tarifeli uçakla uçsanız Türk savunma sanayi ne kaybeder? Beraber gittiğiniz arkadaşlar gibi mütevazi otellerde kalsanız siz ne kaybedersiniz?

"KAÇ MÜHENDİSİMİZ 'ÇARPIK KADROLAŞMA VAR' DİYEREK YURDIŞINA GİDİYOR?"

Geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı, sadece son üç yılda Aselsan, Tusaş, Havelsan'dan toplam bin 102 mühendisimiz yurtdışına gitmiş. Bu mühendislerin neden yurtdışına gittiğini hiç düşünüyor musunuz? Çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını mı istediler, daha iyi çalışma koşulları mı istediler, özgürlük mü istediler? Hiç düşünüyor musunuz kaç kişi savunma sanayindeki kişiler işin ehli değil, çarpık kadrolaşma var, onların altında çalışmak istemiyoruz diyerek gitti? Gitmelerini engellemek için bunu anlamamız lazım. Kendi yetiştirdiğimiz mühendisleri neden yurtdışına kaptırıyoruz? Şapkanızı önünüze koyup düşünürseniz iyi edersiniz."