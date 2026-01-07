TBMM Sandalye Dağılımı Güncel Tablo | Meclis’te Kaç Milletvekili Var? (7 Ocak 2026 Güncel)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) siyasi dengeler, transferler ve istifalarla birlikte yeniden şekilleniyor. Son gelişmelerle birlikte Meclis’in sandalye dağılımı güncellendi ve toplam milletvekili sayısı, ittifak dengeleri ve anayasa değişikliği ihtimalleri yeniden tartışma konusu oldu. İşte TBMM güncel sandalye dağılımı, Cumhur İttifakı ve muhalefetin son durumu ve referandum eşikleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

TBMM GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI: HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİNE SAHİP?

Son transferler ve istifalar sonrasında Meclis’teki dağılım şu şekilde şekillendi:

Parti Milletvekili Sayısı AKP 275 CHP 138 DEM Parti 56 MHP 47 İYİ Parti 29 Yeni Yol Partisi 20 Bağımsızlar 9 HÜDA PAR 4 Yeniden Refah Partisi 4 Türkiye İşçi Partisi 3 DBP 2 EMEP 2 Saadet Partisi 1 DSP 1 Demokrat Parti 1

Toplam 600 milletvekilinden 8 sandalye şu anda ölüm ve çeşitli nedenlerle boş durumda. Ayrıca 3 milletvekili AKP’ye katıldığı için bu veriler mevcut en güncel tabloyu oluşturuyor.

MECLİS’TE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Resmi sandalye sayısı 600 olmakla birlikte, boş koltuklar nedeniyle aktif temsil edilen milletvekili sayısı düşmüş durumda. Bu nedenle Meclis aritmetiği, boş sandalyeler ve transferlerle sürekli hareketlilik yaşıyor.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN MECLİS GÜCÜ NE KADAR?

Güncel tabloya göre Cumhur İttifakı ortakları olan AKP ve MHP’nin toplam sandalye sayısı:

AKP + MHP = 322 sandalye

Bu sayı, referandumsuz anayasa değişikliği için yeterli değil. Ancak referandumlu değişiklik eşiğine yakın bir güç dengesi bulunuyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ OY GEREKİYOR?

400 oy → Referandumsuz anayasa değişikliği

→ Referandumsuz anayasa değişikliği 360 oy → Referandumlu anayasa değişikliği

Bugünkü tabloya göre Cumhur İttifakı’nın tek başına anayasa değişikliği yapabilmesi mümkün görünmüyor. Yeni siyasi hamleler, ittifaklar veya destekler bu dengeyi değiştirebilir.

YENİ YOL GRUBU VE DEVA PARTİSİ’NİN SON DURUMU

İrfan Karatutlu’nun istifasıyla birlikte:

Yeni Yol Grubu milletvekili sayısı: 20

DEVA Partisi milletvekili sayısı: 8

Bu gelişme, muhalefet içerisindeki güç dağılımını ve grup dengelerini etkileyen önemli bir siyasi başlık olarak öne çıkıyor.

TBMM GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Meclis aritmetiği; yasa teklifleri, güven oylamaları, anayasa değişiklikleri ve siyasi süreçler açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle her transfer, her istifa ve her grup hareketi Meclis dengelerini doğrudan etkiliyor.

TBMM’de şu an kaç milletvekili görev yapıyor?

Toplam sandalye sayısı 600 olmasına rağmen 8 sandalye boş durumda. Bu nedenle aktif temsil edilen milletvekili sayısı daha düşük.

Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı kaç?

AKP ve MHP toplamda 322 sandalyeye sahip.

Anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor?

Referandumsuz değişiklik için 400, referandumlu değişiklik için 360 oy gerekiyor.

En yüksek sandalye hangi partide?

Güncel tabloya göre TBMM’de en çok milletvekiline sahip parti AKP.

TBMM sandalye dağılımındaki son tablo, siyasi dengelerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Boş sandalyeler, parti transferleri ve yeni siyasi hamleler önümüzdeki süreçte Meclis aritmetiğini yeniden şekillendirebilir. Bu nedenle TBMM güncel sandalye sayısı ve Meclis dengeleri Türkiye siyasetinin en sıcak başlıkları arasında yer almaya devam edecek.