Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TBMM sitesine işlendi: CHP'nin grup toplantısı yapılacak

Güncel
  • 01.06.2026 18:00
  • Giriş: 01.06.2026 18:00
  • Güncelleme: 01.06.2026 18:18
TBMM sitesine işlendi: CHP'nin grup toplantısı yapılacak
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

TBMM Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı’nı gündemine aldı. Toplantının saat 13.30’da gerçekleştirileceği bilgisi, Meclis’in takvimine işlendi.

CHP lideri Özgür Özel’in, “Mutlak butlan” kararının ardından gerçekleştireceği ilk Meclis Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, CHP’ye yönelik yargı müdahalesine geniş yer ayıracağı öğrenildi

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı'na bir dilekçe sunmuş ve Grup Toplantısı'nın yapılamamamıs için başvuruda bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol