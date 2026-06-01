TBMM sitesine işlendi: CHP'nin grup toplantısı yapılacak

TBMM Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı’nı gündemine aldı. Toplantının saat 13.30’da gerçekleştirileceği bilgisi, Meclis’in takvimine işlendi.

CHP lideri Özgür Özel’in, “Mutlak butlan” kararının ardından gerçekleştireceği ilk Meclis Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, CHP’ye yönelik yargı müdahalesine geniş yer ayıracağı öğrenildi

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı'na bir dilekçe sunmuş ve Grup Toplantısı'nın yapılamamamıs için başvuruda bulunmuştu.

