TBMM tutanakları yalanlamayı boşa düşürdü: Fuat Oktay’ın “hazırlıksızsınız” çıkışı kayıtlara girdi

28 Ocak’ta kamuoyuna yansıyan haberlerde, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın, Meclis bünyesinde faaliyet gösteren Dışişleri Komisyonu’nun 22 Ocak tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı bürokratlarını sert bir dille eleştirdiği iddia edilmişti. Oktay, söz konusu iddiaları reddederek böyle bir tutum sergilemediğini savunmuştu.

Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yayımlanan ve “incelenmemiş tutanak” ibaresiyle paylaşılan resmi komisyon kayıtları, toplantıda Oktay ile Dışişleri Bakanlığı bürokratları arasında geçen diyalogları ortaya koydu.

"NİYE NET CEVAP VERMİYORSUNUZ?"

Paylaşılan tutanaklarda, Oktay’ın Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Fırat Sünel’e yönelik olarak, “Niye net cevap vermiyorsunuz? Hazırlıklı değil misiniz?” ifadelerini kullandığı görülüyor. Oktay’ın, bürokratların verdiği yanıtları yetersiz bulduğu ve “Olabilir, olmayabilir… Böyle cevap olmaz, net söyleyin” diyerek müdahalede bulunduğu diyaloglara yansıyor.

Tutanaklara göre Oktay, toplantı sırasında yalnızca teknik detaylarla yetinilmesini eleştirerek, komisyonun önüne gelen konuların siyasal ve bağlayıcı sonuçları olduğuna dikkat çekti. Bürokratlara dönük olarak, “Buraya hazır gelmeniz lazım, bu konuları tartışmak için getiriyorsunuz” ifadelerini kullandığı da kayda geçti.

Komisyon tutanaklarında yer alan diyaloglar, Oktay’ın kamuoyuna yansıyan iddiaları reddetmesine rağmen, toplantı sırasında bürokratları “hazırlıksızlık” ve “net olmamakla” eleştirdiğini açık biçimde ortaya koydu.