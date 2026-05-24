TBMM'ye kitlesel yürüyüş: Özgür Özel, TOMA'ya çıktı

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından yapılan başvurunun ardından polis, CHP Genel Merkezi'ne girdi.

Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir süre sonra CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Özel, Genel Merkez'in önünde yaptığı açıklamada, "Buraya bir daha geldiğimizde ne bu iktidar, ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra TBMM'ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.

Özgür Özel ve beraberindekiler, yoğun yağışa rağmen yürüüyüşlerini sürdürüyor.

TOMA'YA ÇIKTI

Özgür Özel yürüyüş sırasında TOMA'ya çıktı ve kitleyi selamladı.

Özgür Özel ve kitle "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarını attı.