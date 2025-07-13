TBMM’de bu hafta gündem yoğun

TBMM’de salı günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla törenler düzenlenecek. FETÖ’nün 2016 yılındaki darbe girişiminde üç kez bombalanan TBMM’de, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şehitler anıtına karanfil bırakacak, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını yapacak. TBMM Tören Salonu’nda 15 Temmuz Anma Töreni düzenlenecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törene katılması bekleniyor. Meclis’teki törenler kapsamında 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutulacak.

ZEYTİNLİKLERLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta, en düşük emekli maaşının 16 bin 681 liraya çıkarılmasına ilişkin maddenin yer de aldığı kanun teklifinin öne çekilmesi nedeniyle görüşmelerine ara verilen zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin kanun teklifine devam edilecek.

Kanun teklifine göre, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

PKK'NİN SİLAH BIRAKMA TÖRENİNİN ARDINDAN KOMİSYON KURULMASI ÇALIŞMALARI

Öte yandan kulislerde TBMM Genel Kurulu’nun zeytinliklerle ilgili kanun teklifini yasalaştırdıktan sonra çalışmalarını tamamlayacağı konuşuluyor.

Ancak PKK’nin silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler doğrultusunda TBMM’de komisyon kurulmasına yönelik çalışmalar devam edecek. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle 24 Haziran'da bir araya gelen ve partilerden kurulacak komisyonla ilgili görüş ve önerilerini isteyen TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, bu hafta komisyonun nasıl kurulacağına yönelik usul ve esasları görüşmek üzere partilerin koordinatör olarak belirlediği grup başkanvekillerini toplantıya çağırması bekleniyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu 16 Temmuz Çarşamba toplanarak, çalışma usul ve esaslarını belirleyecek.

Siyasi partilerin grup toplantılarının da yapılması bekleniyor.