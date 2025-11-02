TBMM’de bu hafta gündem yoğun: Hangi başlıklar var?

TBMM’de hem komisyon hem de Genel Kurul çalışmalarında yoğun bir haftaya başlanacak. TBMM Genel Kurulu’nda Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Kanun teklifi, "mülkiyet hakkı, eşitlik ilkesi, hak arama özgürlüğü, idari şeffaflık, hukuk devleti" ilkesi açısından sakıncalar içerdiği, belediyelerin mülkiyetinde bulunan kültür varlıklarının yönetiminin Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredileceği, kültür alanlarının yandaş vakıflara açılacağı, belediyelere ait varlıkların vakıflara devrinin kolaylaştırılacağı gerekçeleriyle eleştiriliyor.

Toplam 19 maddeden oluşan torba kanun teklifi, 11 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor. Bu kapsamda Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’ndaki değişikliğe göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli'de faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. Bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak.

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle müzelere, ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına, tiyatro, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç opera, seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültür etkinliklere, kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri döner sermaye gelirlerine eklenecek.

Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle marina, liman ve kıyı tesislerini işletenlerine ve gemi/deniz turizmi aracı kiralayanlara "kimlik bildirme" yükümlülüğü getirilecek.

PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI

AKP'nin grup toplantısı uzun bir aranın ardından 5 Kasım Çarşamba yapılacak. TBMM’nin 1 Ekim’de açılışından bu yana AKP'nin grup toplantısı ilk kez gerçekleştirilecek.

Ayrıca salı günü CHP, DEM Parti ve MHP, çarşamba günü İYİ Parti ve Yeni Yol’un grup toplantıları düzenlenecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların ve kamu idarelerinin 2026 yılı bütçe tekliflerinin görüşmeleri sürecek. Geçen hafta bütçenin geneli ve TBMM'nin bütçesiyle başlayan görüşmelere bu hafta dört bakanlığın bütçesiyle devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 4 Kasım Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 5 Kasım Çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, 6 Kasım Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Kasım Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri ile kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

MİLLİ DAYANIŞMA KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU

Öte yandan geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladığı Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'nci toplantısını yapması bekleniyor. Henüz tarihi netleşmeyen bu toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtiliyor.