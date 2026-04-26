TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta yeni bir torba kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Komisyonda görüşmeleri ocak ayında tamamlanan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak.

Teklifle site yönetim şirketlerinin Bakanlık denetimine tabi olması öngörülüyor. Aidatları yöneticilerin keyfi artırmalarını önlemek amacıyla aidat arttırma yetkisi kat malikleri kuruluna verilecek. Siteler veya apartmanların işletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda, yöneticinin görevlerine ilişkin maddede değişiklik yapılacak. Yeni düzenlemeye göre, yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim işleri, korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri, asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman planlanmamışsa, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat malikleri işletme projesini onaylayıncaya kadar avansın toplanmasından sorumlu olacak.

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapacak.

Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, inşaatı tamamlayarak etaplar halinde yeniden inşaata başlayan yapı kooperatifleri, yaptıkları ve yapmayı planladıkları tüm inşaatlar tamamlanmadan iş yeri ve konutları ortaklarına tahsis etmiş olsalar dahi tahsis edilen gayrimenkullerin tapusunun devrini yapamayacak.

Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, "Çevre danışmanlık firması" tanımı yeniden düzenlenerek, kanuna “yetkilendirilmiş kişi" tanımı eklenecek.

"Yetkilendirilmiş kişi”, çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültelerinin ilgili yönetmelikte belirlenen bölümlerinden mezun olan kişileri tanımlayacak.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla, çevre danışmanlık firmaları ise çevre yönetimi hizmeti verdikleri kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre mevzuatına aykırı fiillerini Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak. Çevre danışmanlık firmasının asgari hizmet bedel tarifesi ile bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Teklifle, Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen enerji kimlik belgesi uzmanlarına ilişkin idari yaptırımlar düzenlendi. Ruhsata tabi olup ruhsatsız veya izinsiz yapılarda kullanılmak amacıyla hazır betonu piyasaya arz eden ya da piyasada bulunduran kişilere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sahte belge kullanılarak temin edilen müteahhitlik sınıflandırma belgesiyle başlanan yapıların ruhsatının ve belge numarası 5 yıl süreyle iptal edilmesi öngörülüyor.

Binaların yangından korunmasına ilişkin periyodik denetimlerde görev alacak yangın güvenlik uzmanlarına, kontrole tabi yapılara ve kontrollerin süresine, alınacak ücretlere, tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde verilecek belge türlerine ilişkin hususlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

ÖZELLEŞTİRME KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Teklifle Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Mahalli idareler, bağlı kuruluşları, mahalli idare birlikleri ve bunlar tarafından kurulan şirketler ile bunların doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip şirketlerin yeni şirket kurması, kooperatif kurması, yarısından fazla hissesine sahip kooperatiflerin yeni şirket veya kooperatif kurması, mevcut veya kurulacak şirketlere veya kooperatiflere sermaye katılımında bulunulması, bedelsiz devir yoluyla gerçekleşenler de dahil her türlü hisse edinimi, şirket veya kooperatife ortak olunması Cumhurbaşkanının iznine tabi olacak.

Zemin ve temel etüt hizmet sözleşmeleri, zemin ve temel etüt kuruluşları ile proje müellifleri veya yapı sahipleri arasında imzalanacak. Bu sözleşmenin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

HAK SAHİBİ DEPREMZEDELERE VERİLEN HİBE VE KREDİLER HACZEDİLEMEYECEK

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunu'nda yapılan değişiklikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilememesi, bu desteklere ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz uygulanmaması amaçlanıyor. Teklifle, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapıların yeniden inşa sürecinin hızlandırılması, yapılaşma ve yerleşme faaliyetlerinin önünün açılması ile kamu düzeni ve günlük yaşamın olağan akışının sağlanması hedefleniyor.

Siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.